Seyir halindeki yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüsü itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yolcuların bagajları alevler içinde kaldı.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki 01 BGL 591 plakalı yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı yolunda otobüs yangını: Seyir halindeyken alev aldı!

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE BİNDİ

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Eşyalarını yangından kurtaramayan yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Bolu Dağı yolunda otobüs yangını: Seyir halindeyken alev aldı!

Bolu Dağı yolunda otobüs yangını! Seyir halindeyken alev aldı

Bolu Dağı yolunda otobüs yangını: Seyir halindeyken alev aldı!

Bolu Dağı yolunda otobüs yangını: Seyir halindeyken alev aldı!

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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