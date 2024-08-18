Bolu tarihinin en büyük yangını kontrol altında! Tahliye edilenler evlerine dönüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan ve kent tarihinin en büyük yangını olarak kabul edilen orman yangını söndürüldü. Bölgeden tahliye edilen ve büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 72 saatlik zorlu mesaisinin ardından bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

EVLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinden tedbir amaçlı tahliye edilen 490 kişi evlerine geri dönmeye başladı.

Traktörlerle evlerine dönen vatandaşlar, hayatları boyunca böyle bir yangına şahitlik etmediklerini söylediler.

"YAŞIM 70, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini söyleyen Bilal Tahtacı, "Yaşım 70, ben bu zamana kadar böyle bir yangın görmedim. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Yangının olduğu gün burada değildim. Muhtar beni aradı ‘Köyde yangın var' dedi. Hemen aracıma binerek köye geldim. Geldiğimde yangın çoğalmıştı. Karşımda kıpkırmızı bir manzara vardı. Herkes müdahaleye gitti ilk etapta ama önüne geçemedik. Rüzgar çok olduğu için yangının önüne geçemedik. Şu an hayat normale döndü, çok şükür" ifadelerini kullandı.

"YANGIN BÜYÜDÜĞÜNDE KÖYÜ TERK ETTİK"

68 yaşındaki Mehmet Babacan ise, "Allah'a şükür, evimize döndük. Devletimiz bölgede bekliyor. Yangın büyüdüğünde köyü terk ettik. Kıymetli eşyalarımızı aldık ve Bolu'ya döndük. Can kaybımız yok, Allah'a şükür. Orman yandı. Yıllardır buraları koruyorduk. 68 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Bu bir felaket" dedi.

"ALEVLERİN TEKRAR BÜYÜDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE GERİ GELDİM"

Alevlerin yerleşim bölgesine yaklaştığı Bekirfakılar köyünde yaşayan dayısına yardıma gelen Cahit Kocabıyık, "İki gün önce yangın haberini aldığımda dayımlar burada olduğu için geldim. Dayımları buradan tahliye etmek istedim. Buradaki 3 evi tamamen boşalttık, Mudurnu'daki köyümüze götürdük. Sonra onları güvene aldıktan sonra Gebze'ye gittim. Alevlerin tekrar büyüdüğünü öğrenince geri geldim" ifadelerini kullandı.

"Sürekli burada ekiplere yardım etmeye çalıştık" diyen Kocabıyık, "Dayımlara sürekli bilgi verdim. Köyleri yangından kurtardılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Hayat normale döndü. Dayımlar evlerine kavuştular. Sevinçliler, köylerini göremedikleri zaman içleri buruktu" diye konuştu.