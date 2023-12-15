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    Bolu'da enişte pompalı tüfekle dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bolu&#039;da enişte pompalı tüfekle dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
    Bolu, Cinayet

    Bolu’da bir kişi, enişteleri olduğu bir aileye dehşeti yaşattı. Söz konusu şahıs, baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Olayda bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.

    Bolu'da dehşete düşüren olaya tanıklık edildi. Bugün saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde ortalık adeta kan gölüne döndü. 

    POMPALIYLA DEHŞETE SAÇTI

    İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

    Bolu'da enişte pompalı tüfekle dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

    Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı.

    KATİL ZANLISI YAKALANDI

    Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.’yü kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Bolu'da enişte pompalı tüfekle dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

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