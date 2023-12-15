Bolu'da enişte pompalı tüfekle dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

15 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:48

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bolu'da dehşete düşüren olaya tanıklık edildi. Bugün saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde ortalık adeta kan gölüne döndü.

POMPALIYLA DEHŞETE SAÇTI

İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.’yü kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.