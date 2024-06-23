Borç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandı

İzmir'de borç ve maddi sıkıntı nedeniyle tartıştığı eşi Fatma Kahraman'ı silahla kafasına ateş ederek öldüren katil zanlısı R.K. Antalya'ya kaçarken yakalandı. Gece saatlerinde Denizli otogarında kıskıvrak yakalanan koca tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aralarında borç ve maddi sıkıntı kaynaklı tartışma bulunan Fatma Kahraman(31) ve kocası R.K.(32) arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., karısının başına tabancayla ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise cinayet zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

TEKNİK TAKİPLE BULUNDU

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda; R.K.(32) isimli şüpheli teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğunu belirledi.

Saat 03.00 sıralarında Denizli'de otogarda yapılan çalışmada R.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edile R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.