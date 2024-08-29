Boşanma aşamasındaki eşine pusu kurdu! İki kişiyi bıçaklayıp intihar etti!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde güzellik merkezinin önünde beklediği ayrılma aşamasındaki karısı ve karısının arkadaşını pusuya düşürerek bıçaklayan adam aynı bıçakla intihar etti. Olayda arkadaş ve cinayet zanlısı koca hayatını kaybederken, eşi tarafından saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı. İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

SALDIRGAN VE EŞİNİN ARKADAŞI ÖLDÜ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.