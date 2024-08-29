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Nilüfer Belediyespor'lu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor&#039;lu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti. Sporcudan haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesindeki evine gittiğinde Victoria'nın öldüğünü belirledi. Oyuncunun kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor.

Lopez, 2023-2024 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a katılarak Türkiye'deki kariyerine başlamıştı.

Pilar Marie Victoria Lopez, takımının önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekti ve sahada etkili oyunuyla takımına büyük katkı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Victoria'nın ani ve beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıkları aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sporcunun ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞIM YAPTI

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, ''Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın yeni transferi Pilar Marie Victoria'nın ani vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Sporculuğu ve karakteriyle camiada örnek gösterilen Pilar’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.'' ifadelerine yer verdi.

 

 
 
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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