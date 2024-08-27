Tartıştığı kızını boğup çekyatın içine koymuştu! Cani babadan 'pes' dedirten savunma

Balıkesir'de arkadaşının doğum gününe gitmek isteyen 18 yaşındaki Eylem Sevilen, babası tarafından boğularak öldürüldü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen cani babanın 'pes' dedirten savunması ortaya çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Eylem Sevilen (18), önceki akşam babasına arkadaşının doğum gününe gideceğini söyledi ve evden çıkmak istedi. Baba Murat Sevilen (44) ise erkek arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıkmak istediğini öne sürerek genç kıza izin vermedi.

KIZINI ELLERİYLE BOĞDU

İkili arasında çıkan tartışma büyüdü, Murat Sevilen kızını elleriyle boğdu. Kızının cansız bedenini çekyatın bazasına koyan cani baba, ardından kızının telefonunu inceledi ve erkek arkadaşıyla yazışmalarını gördü.

Bunun üzerine kızının erkek arkadaşını bulup, onu da öldürmeye karar veren Sevilen, evden çıkıp bir taksiye bindi.

ERKEK ARKADAŞINI DA ÖLDÜRECEKTİ

Sabah'ın haberine göre; bu sırada eve gelen anne Hafize Sevilen, kızını çekyatın içinde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri 18 yaşındaki Eylem Sevilen'in öldüğünü belirledi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürdüğü kızının erkek arkadaşını aramaya çıktığını belirledikleri Murat Sevilen'i kısa sürede yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyette suçunu itiraf eden inşaat işçisi Murat Sevilen'in, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı iddia edildi.

Eylem Sevilen, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Sevilen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.