Cesetle karakola gitmişti! Konya'daki vahşetin detayları kan dondurdu

Konya'da bir şahıs arabada tartıştığı karısını öldürdükten sonra cesedi ile karakola gitti. Kan donduran olayın sebebi belli oldu, çocuklarını bahane etmiş...

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi.

ÇOCUKLARINI BAHANE ETTİ

İddiaya göre Bekir Durmaz (53) isimli şahıs ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı (37) arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz kocasının teklifini kabul etti. Karısını araba ile alan adam yolda kıskançlık yüzünden kavga çıkardı.

YANINDAKİ BIÇAĞI KARISINA SAPLADI

Çiftin sözlü başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli adam yanından bulunan bıçakla karısına saldırmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kanlar içinde kaldı.

KARAKOLA CESETLE BİRLİKTE GİTTİ

Özalkent Polis Merkezine giden adam kapıdaki polislere eşini bıçakladığını söyledi. Karakola sağlık ekipleri sevk edildi. Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Zanlı koca Bekir Durmaz, emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle boşanma aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.