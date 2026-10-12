Bu kaçıncı rüşvet itirafı! "Lanet olsun diyerek 12 milyonluk çek vermeyi kabul ettim"

İBB davasında savunma yapan Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili iş insanı Mustafa Duhan Demir, vakfa ait taşınmazın imar değişikliği talebi için 12 milyon 500 bin lira çek vermek zorunda kaldığını itiraf etti. Demir, şehir plancısı Adem Altıntaş aracılığı ile kendisinden ‘kreş’ adı altında rüşvet istendiğini belirterek, "Lanet ederek tamam dedim. Yalnızca bir kez zorla istenen bağışı, işlemlerin bekletileceği baskısıyla mecburen kabul etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Duhan Demir savunma yaptı.

İddianamede Demir’in, Hakkı Demir Vakfı’na ait taşınmaz için imar değişikliği talebini Adem Altıntaş (şehir plancısı) aracılığıyla o dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan Resul Emrah Şahan’a ilettiği, Şahan’ın kreş yapımı için nakit para verilmesi halinde değişiklik talebini kabul edeceklerini ilettiği belirtilmişti. Mustafa Duhan Demir’in, Adem Altıntaş’tan kendi adına para vermesini istediği, Altıntaş’ın da bunun üzerine, Adem Soytekin’e ait firmalara 12 milyon 500 bin liralık üç adet çek verdiği iddianamede ifade edilmişti.

"OLUMLU GÖRÜŞ İÇİN PARA İSTİYORLAR"

Demir duruşmadaki savunmasında "Aile vakfımız tarafından sahip olunan Kısıklı'daki parsele ilişkin bir plan tadilatı yaptık. Nazım İmar Planı değişikliğini başlattık. Nazım İmar Planı'nı yapmaya yetkili olan idare Büyükşehir Belediyesi olduğu için Büyükşehir'e yaptık. Bunun bazı hazırlanması gereken raporları ve takip edilmesi gereken süreçleri olduğu için de bir uzmanla anlaştık. Şehir plancısı Adem Altıntaş bütün plan açıklama raporlarını yazdı. Büyükşehirden istediğimiz plan değişikliği talebimizin hukuka aykırı hiçbir tarafı yok. Mayıs 2021 tarihlerinde Adem Altıntaş plan açıklama raporunu Büyükşehir'e sundu. O tarihlerde mevzuat gereği kurumların en geç 60 gün içerisinde görüşlerini sunması gerekiyordu. Temmuz 2021 gibi meclis gündemine alınacağını söyledi Adem Altıntaş. Başvurudan bir süre sonra Altıntaş bana ‘kurum görüşlerinin olumlu olması için para istiyorlar’ dedi. Bunu duyunca kimseye hukuken yapılması gereken bir işte para vermeyeceğimi ifade ettim. Temmuz 2021 tarihlerine geldiğimizde Adem Altıntaş’a ‘Ne durumdayız, hangi aşamadayız? diye sordum. ‘İşi AK Parti'nin işi olarak görüyorlar, ayak sürüyorlar’ dedi. Yani bir süre uzaması olduğundan bahsetti" ifadelerini kullandı.

Bu kaçıncı rüşvet itirafı! "Lanet olsun diyerek 12 milyonluk çek vermeyi kabul ettim"

"İŞİN İLERLEMESİNİ İSTİYORSAN KREŞ BAĞIŞLA"

Demir savunmasının devamında herhangi bir aykırı bir işlem yapmayacağını, para vermeyeceğini Adem Altıntaş’a söylediğini anlatarak "Kurum görüşleri düşündüğüm gibi olumsuz gelmedi. Ama Adem Altıntaş’ın bana belirttiği sürüncemede bırakma etkisini göstermeye başladı. Mayıs ayındaki başvurumuz için kurum görüşleri Ekim 2021'de tamamlandı. Meclis’te kabul edilen söz konusu parselimiz doğal sit orman planı içerisinde yer aldığı için ilgili bakanlıklardan da görüş alınması gerekiyor. Tabii bunun görüşlerinin alınması için de İBB'nin bunu yazması gerekiyordu. Bakanlığın haberi olacak ki buna bir cevap yazacak. Şubat ayında taleple ilgili mecliste karar alınmasına rağmen Mart 2022'ye geldiğimizde hala kültür varlıklarına herhangi bir yazı yazılmamıştı. Bu konuyu işin takipçisi olduğu için Adem Altıntaş'a ilettim. O da bana ‘bunu ben sana önceden söylemiştim. AK Parti'nin işi olarak görülüyor. Direnç var. İşin ilerlemesini istiyorsan kreş bağışla’ diye bana geri döndü. Ben bunu tekrardan kabul etmedim" dedi.

"RÜŞVET VERMEYİ 'LANET OLSUN' DİYEREK KABUL ETTİM"

Demir, projelerinin uzayacağını düşünerek Adem Altıntaş ile konuştuğunu duruşmada anlatarak "Nisan 2022'ye geldiğimizde hala herhangi bir yazı yazılmamıştı. Adem Altıntaş’a ‘kreş yapınca eğer bu işi ilerleteceklerse yer gösterinler’ dedim. O da parayı nakit istedi. ‘Niye?’ diye sorduğumda kreş inşaatları için zaten kendi müteahhitleri olduğunu söyledi. Ben de tanımadığım bilmediğim insanlara para vermeyeceğimi söyledim. Adem Altıntaş ‘tek çaresi var, bağışı yapacaksın, yoksa bu iş uzar’ dedi. Ben de en sonunda lanet ederek tamam dedim. Arsa için haklı ve hukuki bir talebimizin nihayete ulaştırılması için neredeyse her evrede garip, zoraki taleplerle karşılaştım. Benim anlattığım süreler normal olan bir süre kapsamında teamüle uygun değildir. Sürecin tamamında mağdur edildim ve çok yıprandım. Yalnızca bir kez zorla istenen bağışı, işlemlerin süresiz bekletileceği baskısıyla mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Kimseyle gönüllü bir anlaşma içerisinde olmadım. Mağduriyetim çok açık bir şekilde görülüyor. Kimseyle gönüllü bir anlaşma içerisinde olmadım. Rüşvet suçunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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