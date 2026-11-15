"Bunlardan sadece midyeci olur" sözlerine İnan'dan tepki! "Hesabını vereceksin"

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik sosyal medya paylaşımı tartışmalara neden oldu. Gürüz'ün Mardinlileri ve midyeci esnafını hedef alan ifadelerine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Çankırı'dan sert tepki geldi.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Gürüz, Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin sektör temsilcileriyle yaptığı değerlendirmeler ve turizmin 12 aya yayılması hedefi hakkındaki açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntıladı. Gürüz, paylaşımına, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini ekledi.

Daha sonra paylaşımını silen Gürüz'e ilk tepkilerden biri AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri "ırkçı ve üstenci zihniyet" olarak nitelendirdi.

Mardinlilerin ve midyeci esnafının emeğinin onurlu olduğunu vurgulayan İnan, Gürüz'e sert sözlerle yüklendi. İnan, "Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin!" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DAN DA TEPKİ GELDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada Gürüz'ün paylaşımına tepki gösterdi. Akademik unvanın arkasına saklanarak millete tepeden bakıldığını savunan Çankırı, söz konusu ifadelerin cehalet ve nefretin göstergesi olduğunu belirtti.

Mardinlilerin ötekileştirilmesini, kadınların siyasetteki varlığının hedef alınmasını ve midyeci esnafının emeğinin aşağılanmasını eleştiren Çankırı, İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak laf değil eser ve vizyon ürettiğini ifade etti.

Çeşme'yi dünya markası haline getirmek ve turizmi 12 aya yaymak için sektör temsilcileriyle çalıştığını belirten Çankırı, ayrımcı ve faşizan zihniyetlerin kendi nefretinde boğulacağını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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