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Burası Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik karla mücadele

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burası Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik karla mücadele

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziran ayında 8 metreyi bulan karla mücadele ediliyor. Bazı noktaların ekskavatör kullanılarak geçilebildiği bölgede çalışmalar bir aydır sürerken 30 kilometrelik yolun bir ayda sadece 17 kilometresi açılabildi. 

Yurt geneli aşırı sıcaklarla boğuşurken Hakkari'de çetin geçen kışın etkisi yazın da sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz ayında da karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 

Kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda görev yapan ekipler, haziran ayı sonlarında olunmasına rağmen bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Burası Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik karla mücadele - 1. Resim

YÜKSEKOVA'DA ÇALIŞMALAR BİR AYDIR SÜRÜYOR

İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesini ulaşıma açan ekipler, daha sonra Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olan 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile Binbir ve Davulcu üs bölgelerine bir an önce ulaşım sağlanması için karla mücadelede bulunuyor.

Burası Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik karla mücadele - 2. Resim

Yüksekova Yeşiltaş köyünden başlanılan ve yaklaşık bir aydır devam eden karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, çalışmanın başladığı noktadan itibaren toplam 30 kilometre olan yolun 17 kilometresini ulaşıma açarken kalan 13 kilometrelik kısmının da bir an önce açılması için büyük gayret sarf ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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