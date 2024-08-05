Burdur'da balık tutmak için baraja gitti! Feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Burdur'da balık tutmak için sulama barajına giden bir adam, dengesini kaybederek suya düştü. Talihsiz adam, boğularak can verdi.
Burdur’da 46 yaşındaki Mehmet Uysal, 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti. Arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, dengesini kaybederek suya düştü.
CESEDİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Babasının baraja düştüğünü gören çocuk çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı