Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Burdur'da balık tutmak için baraja gitti! Feci şekilde can verdi

Burdur'da balık tutmak için baraja gitti! Feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Burdur'da balık tutmak için sulama barajına giden bir adam, dengesini kaybederek suya düştü. Talihsiz adam, boğularak can verdi.

Burdur’da 46 yaşındaki Mehmet Uysal, 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti. Arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, dengesini kaybederek suya düştü.

Burdur'da balık tutmak için baraja gitti! Feci şekilde can verdi - 1. Resim

CESEDİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Babasının baraja düştüğünü gören çocuk çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Burdur'da balık tutmak için baraja gitti! Feci şekilde can verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışlarıCezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
66 milyon liralık pırlanta saatini satmak isteyen adam gasp çetesinin eline düştü - Gündem66 milyon liralık saatini satmak istedi, kabusu yaşadıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular - GündemCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyorYusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevap verdi! Sürpriz diyalog paylaşım rekoru kırdı - GündemYusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevap verdiBatı’nın ifade özgürlüğü ve Instagram - GündemBatı’nın ifade özgürlüğü ve InstagramYunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti - GündemYunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabıTürkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi - GündemTürkiye Heniyye'yi önceden uyarmış
Sonraki Haber Yükleniyor...