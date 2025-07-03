Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletli can verdi

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Ahmet Ünal kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 22.10 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı ile 2745 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Ünal (21) idaresindeki motosiklet, kavşakta Kürşat S.Y. (19) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Küşat S. Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAZA ANI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa giren otomobilin dönüş yaparken karşıdan gelen motosikletle çarpışması yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.