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Bursa polise yakalanan alkollü sürücü eşini bahane etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da seyir halinde bir sürücü, polis ekiplerinin uygulamasını görünce ara sokağa daldı. Kısa süre içinde yakalanan sürücünün bahanesi şaşkına çevirdi.

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir şahıs, ara sokağa daldı. Ara sokakta da karşısında polisi gören şahıs, eşiyle konuşurken ekiplere ehliyetini vermedi. O anlar kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde trafik ekipleri, kentin huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Caddesi üzerine uygulama kuran trafik ekipleri, trafik canavarlarını bir bir tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Bursa polise yakalanan alkollü sürücü eşini bahane etti - 1. Resim

"EŞİMLE KONUŞUYORUM" DEDİ, EHLİYETİNİ VERMEDİ

İstanbul Caddesi üzerine atılan uygulamayı gören alkollü bir şahıs, ara sokağa dalarak izini kaybettirmeye çalıştı. Böyle durumlara önlem alan Bursa polisi, ara sokaklara dalan sürücüyü kıskıvrak yakaladı.

Arabadan inen şahıs, eşiyle telefonda konuştuğunu söyleyerek polis ekiplerini bekletti. Ekiplerin 'Bakarmısın' demesi üzerine 'Abi bir saniye, eşimle konuşuyorum' diye cevap veren sürücü ehliyetsiz çıktı. Daha sonra kimliğini polis ekiplerine veren şahsın, M.E. olduğu tespit edildi.

AKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILINCA EŞİNİ ŞİKAYET ETTİ

Eşiyle telefon görüşmesini bitiren M.E., polis ekiplerine kimliğini verdi. Ekiplerin alkolmetre üflettiği M.E., 1.26 promil alkollü çıktı. M.E., 'Normalde alkollü araç kullanmam, eşimle tartıştığım için dışarı çıktım" dese de, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, M.E. isimli sürücüye 20 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

Bursa polise yakalanan alkollü sürücü eşini bahane etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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