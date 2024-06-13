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Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mercedes marka aracına elektrik arızası nedeniyle 45 bin TL'lik masraf yapan sürücü, İstanbul yolunda hayatının şokunu yaşadı. Seyir halindeyken alev alan araç, çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sayesinde söndürüldü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halinde olan Mercedes marka lüks bir otomobil, motor bölümünden alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale etti. Araç sahibinin otomobile Bursa’da elektrik arızasından dolayı 45 bin TL masraf yaptığı belirlendi.

Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - 1. Resim

İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI ARACI ALEV ALDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Yalova Bursa karayolu Orhangazi Yeniköy ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracın elektrik aksamındaki tamir işi için 45 bin lira masraf yapan Mehmet Kaya, 34 HMS 004 plakalı Mercedes marka lüks aracı ile Bursa’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - 2. Resim

Seyir halinde olan lüks otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, trafik lambalarında otomobilden indi. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - 3. Resim

OTOMOBİLİN YANMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Kaya, aracın elektrik aksamı için 45 bin TL masraf yaptığını İstanbul’a dönerken aracın yandığını ifade etti.

Olayda otomobil büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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