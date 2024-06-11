Batman'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Batman'ın Sason ilçesinde otomobilin takla atarak ters durduğu kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Sosan ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde E.Ş. idaresindeki 47 AAV 916 plakalı otomobil, çay kenarı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu.
Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.