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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerken gören vatandaşlar domuzları tekrar ormanlık alana kovaladı.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü indi. Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı.

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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