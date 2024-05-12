Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerken gören vatandaşlar domuzları tekrar ormanlık alana kovaladı.
Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü indi. Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı.
Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı.