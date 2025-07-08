Bursa'da alarm: Sadece 78 günlük su kaldı! Başkan Bozbey, Doğancı Barajı'ndan seslendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin su rezervlerinin son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini belirtti. Doğancı Barajı'ndan vatandaşlara seslenen Bozbey, Bursa'da hiç yağış olmaması durumunda sadece 78 günlük içme suyu kaldığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranının bir yılda yüzde 85'ten yüzde 45'e düştüğünü vurgulayan Başkan Bozbey, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da hiç yağış olmaması durumunda sadece 78 günlük içme suyu kaldığını duyurdu. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 45'e düştüğü kentte, vatandaşlar su tasarrufuna davet edildi.

"SU SEVİYESİ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Başkan Bozbey, "Bugün kentimizin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Doğancı Barajı'ndayız. Ne yazık ki barajlarımızdaki su seviyesi son yılların en düşük noktasına gerilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Nilüfer ve Doğancı Barajı'nın toplam doluluk oranı yüzde 85 iken, bugün bu oran yüzde 45 seviyelerine gerilemiştir. Yani yarı yarıya bir düşüş söz konusudur. Kentimizin hiç yağış almaması durumunda 78 günlük soyumuz kaldı. Bu durumun elbette en önemli sebebi hepimizin hissettiği kuraklık ve iklim değişikliğidir. Geçtiğimiz yıl yine burada bu barajın kıyısında bir video yayınlayarak su tasarrufu konusunda çağrı yapmıştım. Bu çağrımız siz değerli hemşehrilerimin duyarlılığı sayesinde karşılık bulmuştu. Şimdi bir kez daha çağrımızı yineliyorum. Lütfen suyu tasarruflu kullanalım. Bir damla suyumuzu dahi boşa akıtmayalım" dedi.

KUYULARDAN GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP SU

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Çınarcık ile Dobruca bağlantı hattını yani bypass hattını devreye sokmak için çalışmalarını hızlandırdığını dile getiren Bozbey, Kestel Narlıdere'de günlük 10 bin metreküp su temin edilmesini sağlayacak yeni su kuyularının da açıldığını ifade etti.

"SU HEPİMİZİN ORTAK GELECEĞİ"

Teknik çalışmaların tek başına yeterli olmayacağını belirten Bozbey, "Teknik önlemler tek başına yetmeyecektir. Sondaj çalışmalarıyla yeni su kaynakları elde etsek dahi bir yandan yeraltı sularımızı da korumak zorundayız. Bu noktada asıl gücümüz 3,5 milyon Bursalının birlikte göstereceği hassasiyettir. Unutmayalım ki su hepimizin ortak geleceğidir. Haydi Bursa, Bursamızın suyunu yeniden hep birlikte koruyalım" şeklinde konuştu.