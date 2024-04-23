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Bursa'da dehşet! Alışveriş yapmak için markete gitti, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da dehşet! Alışveriş yapmak için markete gitti, canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da alışveriş yapmak için evden çıkan adam gittiği markette bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Korkunç olay Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki bir markette yaşandı.

Bursa'da dehşet! Alış veriş yapmak için markete gitti, canından oldu - 1. Resim

ALIŞVERİŞE GİTTİ BIÇAKLANDI

Alışveriş yapan Ramazan Yılmaz tam marketten çıkarken yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan adam yere yığılırken zanlı ise hızlıca olay yerinden kaçtı. Market çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da dehşet! Alış veriş yapmak için markete gitti, canından oldu - 2. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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