Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2024 05:36 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 05:48 - Güncelleme:

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Bursa'da çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Çobanın oğlu eline aldığı bıçakla tarla sahiplerini bıçakladı. Olayda aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.