Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Çobanın oğlu eline aldığı bıçakla tarla sahiplerini bıçakladı. Olayda aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Gürdük alanı mevkiinde yaşandı. Köyde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın bulunduğu tarlaya girdi. Hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Şahan, Şükrü A. ile tartıştı.
SOLDAKİ EMİN ŞAHAN SAĞDAKİ İSMAİL ŞAHAN
ARAYA GİREN OĞUL DEHŞET SAÇTI
Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen Şükrü A.'nın oğlu Bayram A., Yakup Şahan, oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan'ı bıçakladı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kavgayı gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler saldırganı kaçmaya çalışırken yakaladı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çoban ve oğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı