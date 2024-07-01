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Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Çobanın oğlu eline aldığı bıçakla tarla sahiplerini bıçakladı. Olayda aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Gürdük alanı mevkiinde yaşandı. Köyde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın bulunduğu tarlaya girdi. Hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Şahan, Şükrü A. ile tartıştı.

Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar - 1. Resim

SOLDAKİ EMİN ŞAHAN SAĞDAKİ İSMAİL ŞAHAN

ARAYA GİREN OĞUL DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen Şükrü A.'nın oğlu Bayram A., Yakup Şahan, oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan'ı bıçakladı.

Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar - 2. Resim

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kavgayı gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler saldırganı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar - 3. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çoban ve oğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bursa'da dehşet! Tarlasına girdikleri aileyi bıçakladılar - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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