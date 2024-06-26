Bursa’da dev yılan paniği! Tarlaya girdi, vatandaşları korkuttu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarlada görülen 2 metrelik yılan korkuttu. Yılanı görenler şoke oldu.

Bir yılan neredeyse tüm köyün yanmasına neden olacaktı

Bir yılan neredeyse tüm köyün yanmasına neden olacaktı

İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda yılan görüldü. Sıcaktan bunalarak ortaya çıkan yılan paniğe yol açtı.

Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

ÇANKIRI’DA OSMANLI ENGEREĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan bir yılan da Çankırı’nın Eldivan ilçesinde görüldü. Zehirli olduğu bilinen Osmanlı engereği vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ’Osmanlı engereği’ yılanı ortaya çıktı.

Yılanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Zehirli olduğu bilinen ve ‘viperidae’ familyasından olan yılan, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.