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Bursa’da dev yılan paniği! Tarlaya girdi, vatandaşları korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa’da dev yılan paniği! Tarlaya girdi, vatandaşları korkuttu
İznik, Çankırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarlada görülen 2 metrelik yılan korkuttu. Yılanı görenler şoke oldu.

İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda yılan görüldü. Sıcaktan bunalarak ortaya çıkan yılan paniğe yol açtı.
Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

ÇANKIRI’DA OSMANLI ENGEREĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan bir yılan da Çankırı’nın Eldivan ilçesinde görüldü. Zehirli olduğu bilinen Osmanlı engereği vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Çankırı’nın Eldivan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ’Osmanlı engereği’ yılanı ortaya çıktı. 

Bursa’da dev yılan paniği! Tarlaya girdi, vatandaşları korkuttu - 1. Resim

Yılanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Zehirli olduğu bilinen ve ‘viperidae’ familyasından olan yılan, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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