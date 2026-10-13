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Bursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı

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Bursa-Yalova kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araca sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, otomobil ise hurdaya döndü. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Bursa-Yalova kara yolu üzerindeki Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda feci bir kaza meydana geldi.

Bursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı
Başlık ResmiBursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan El Hasan Muaz (25) idaresindeki 16 MB 3671 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Şamil Ekinci (59) yönetimindeki 34 PZT 291 plakalı kamyonete çarptı.

Bursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı
Başlık ResmiBursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı

ARACA SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü El Hasan Muaz otomobilde sıkışırken, araçta bulunan Mahrem El Hasan da (13) yaralandı.

Bursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı
Başlık ResmiBursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise kaza sonrasında hurdaya döndü.

Bursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı
Başlık ResmiBursa’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bursa
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