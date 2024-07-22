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Bursa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına uçtu. Feci kazada araç sürücü hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan Yıldızhan(39) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Yoldan çıkan araç, yağmur suyu kanalına çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Hayriye Yıldızhan(59), Nisanur Y. (13) ve kardeşi 5 yaşındaki Eymen Y.  araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hayriye Yıldızhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bursa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen 5 yaşındaki Eymen Y., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

HIZ KADRANI 100'DE TAKILI KALDI

Kazanın ardından aracın hız kadranının 100 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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