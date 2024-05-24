Bursa'da feci kaza! Tofaş mezarları oldu

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil dehşet saçtı. Ters şeride giren araç, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş'ta bulunanlar hayatını kaybederken cipin sürücüsü ise yaralandı.

Feci kaza, merkez Osmangazi ilçesi, 11 Eylül Bulvarı mevkiinde yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur idaresindeki Tofaş Şahin marka otomobil yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters şeride girdi.

Bu esnada Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki cip ters şeritten gelen araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İŞE GİDERKEN CAN VERDİLER

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper'in sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cip sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Çekirge devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, iki kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan olduğu öğrenildi.