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Bursa'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada aracın ön camı patlarken yayanın bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

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Bursa'da Tofaş marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif biçimde yaralanırken, aracın ön camı kırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan araç, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, aracın ön camı kırıldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüntülerde yayanın bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

Bursada karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı bir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Başlık ResmiBursada karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Öte taraftan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın ara sokaktan caddeye yanlayarak çıktığı ve karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığı görüldü.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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