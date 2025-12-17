Bursa’da bir mobilya fabrikasında ahşap malzemeye çivi çakan işçinin çaktığı çivi eline saplandı. Gencin elindeki ahşabı keserek küçülten itfaiye ekipleri genci elindeki tahta ile sağlık ekiplerine teslim etti. Gencin elindeki çivi acilde çıkarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi’nde yer alan bir mobilya fabrikasında korkutan bir kaza meydana geldi.

Bursa’da korkunç iş kazası! Tahtaya çaktığı çivi eline saplandı

ÇİVİ ELİNE SAPLANDI

Fabrikada çalışan 21 yaşındaki Muhammed A., çivi tabancasıyla ahşap tahtaya çivi çakarken korkunç bir kaza yaşandı. Gencin çaktığı çivi gencin sol eline saplandı.

Olay yerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçinin eline saplanan çivinin kolay çıkarılması için tahtayı keserek küçülttü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı gencin elindeki çivi acil serviste çıkarıldı.

