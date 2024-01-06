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    Bursa'da tepki çeken görüntü! Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı

    Bursa'da insan sağlığınının hiçe sayıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Akıl almaz bir yöntemle akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde minibüste sucuk yıkayan 2 kişi ile aracın sahibi gözaltına alındı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu bir minibüs, tazyikli suyla yıkandığı görüntüler büyük tepki topladı. Etiketsiz kilolarca sucuğa el koyulurken minibüste sucuk yıkayan 2 kişi ile aracın sahibi gözaltına alındı.

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını fark eden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

    Bursa'da tepki çeken görüntü! Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı

    Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı. İ.Y.' nin aracı eşi Hüseyin Y. (55) ile Fatih M.(35)'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı.

    Bursa'da tepki çeken görüntü! Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı

    SUCUKLAR İMHA EDİLECEK

    İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü. El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

    İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şahıslara Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtSucukBursa
    Haberler > Gündem > Bursa'da tepki çeken görüntü! Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı
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