Bursa'da yem fabrikası yanıyor! İlçelerden destek ekipler geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki yem fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.
TANKERLER DE DESTEK VERİYOR
Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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