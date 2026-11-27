Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki yem fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.

TANKERLER DE DESTEK VERİYOR

Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Bursa'da yem fabrikası yanıyor! İlçelerden destek ekipler geldi

Bursa'da yem fabrikası yanıyor! İlçelerden destek ekipler geldi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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