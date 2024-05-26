Aniden yola fırlayan çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anı kamerada

Yürekleri ağza getiren kaza Bursa’da yaşandı. Bir anda yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Kaza anı kameraya yansırken, küçük çocuk hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaza, Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak'ta yaşandı. 6'ncı Kent Sokak'ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., bir anda yola fırladı. Bu sırada sokak arasından ilerleyen İbrahim Çınar (30) yönetimindeki otomobil, Furkan'a çarptı.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar'ı gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.