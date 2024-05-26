Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aniden yola fırlayan çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anı kamerada

Aniden yola fırlayan çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getiren kaza Bursa’da yaşandı. Bir anda yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Kaza anı kameraya yansırken, küçük çocuk hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaza, Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak'ta yaşandı. 6'ncı Kent Sokak'ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., bir anda yola fırladı. Bu sırada sokak arasından ilerleyen İbrahim Çınar (30) yönetimindeki otomobil, Furkan'a çarptı.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar'ı gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Mayıs’ın mağdur ve mazlum Başvekili Adnan MenderesOsmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katledilen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın ailesinden 17 yaşındaki katil için flaş talep - GündemAcılı aile mahkemeden talep ettiBozcaada’da tekerlekli evlere “zincirli mühür” - GündemTekerlikli kaçak evler mühürleniyor27 Mayıs’ın mağdur ve mazlum Başvekili Adnan Menderes - Gündem27 Mayıs’ın mağdur ve mazlum Başvekili Adnan MenderesErkenci karpuz Hatay'daki depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü! Karpuz fiyatları üreticiyi memnun etti - GündemHataylı depremzedenin yüzü güldü!Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! - GündemKuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!Jandarmadan 13 ilde dev operasyon! Dolandırıcılara baskın yapıldı, çok sayıda gözaltı var - GündemJandarmadan 13 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Sonraki Haber Yükleniyor...