Büyük Aile Platformu’ndan LGBT sapkınlığına karşı acil eylem çağrısı: LGBT örgütlerinin yurt içi faaliyetlerine son verilsin

Sapkın kuruluşların propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen platform, TBMM’ye sunduğu raporda anayasada aileyi koruyacak değişiklikler yapılmasını istedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Büyük Aile Platformu, son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan LGBT sapkınlığına karşı atılması gereken adımlarla ilgili bir rapor hazırladı. Platform tarafından TBMM’ye sunulan raporda, yeni anayasa çalışmaları kapsamında “aile” tanımının, Türk aile yapısını koruyacak şekilde genişletilmesi talep edildi. Aile tanımında iki cinsiyetin yer alacak şekilde düzenleme yapılmasını öneren platform üyeleri, LGBT yapılanmasının aile kurumuna sızmasının anayasa ile engellenmesini istedi. Türkiye’de aile kurumunun hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunun vurgulandığı raporda, küresel çetelerin aileleri yok etmek, nesilleri bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütlerinin Türkiye’deki faaliyetlerine derhâl son verilmesi çağrısında bulunuldu. Raporda, bu konuda atılacak somut adımlar ise şöyle sıralandı: Basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda LGBT propaganda ve reklam faaliyetleri yasaklanmalı. Sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformlar derhâl kapatılmalı. Kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktiviteleri engellenmeli ve bu konuda kanuni düzenleme yapılmalı. LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan kanunlar acilen çıkarılmalı.

'ONUR' ADI ALTINDAKİ REZİLLİKLER ÖNLENSİN

Platform, ‘Sözde onur haftası, sözde onur ayı’ münasebetiyle ülkede gerçekleştirilen LGBT propaganda faaliyetlerine izin verilmemesini; sadece yürüyüşlerin değil, eğitimden kültüre, spordan sanata, sosyal hayattan ticarete her alanda propaganda ve dayatmalara müsaade edilmemesini istedi. Raporda “LGBT örgütlerinin toplumumuza, insanımıza ve ailelerimize karşı bir yandan aşağılayıcı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunup diğer yandan ise ‘özgürlük, eşitlik’ gibi kavramların arkasına saklanması kabul edilemez” ifadesi kullanıldı.