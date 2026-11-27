Cafer Mahiroğlu soruşturmasında üçüncü dalga operasyon! Gözaltılar arasında Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu da var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, "Halk TV’yi Fonlama Operasyonu" olarak da bilinen "Cafer Mahiroğlu" soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Halk TV’yi Fonlama Operasyonu" soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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