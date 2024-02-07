Çağlayan Adliyesi saldırısında yeni detaylar: Polise önce biber gazı sıktılar sonra silah çektiler

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde dün bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen DHKP/C'li iki teröristin D kapısına yakın yerde GBT sorgusu için kimlik isteyen polise biber gazı sıkarak silah çektikleri öğrenildi. Silahları tutukluk yapan teröristler ise daha sonra C kapısına koştu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol merkezine dün silahlı saldırı düzenlenmiş, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştı. Etkisiz hale getirilen iki saldırganın ise DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı, gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Hain saldırıya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

POLİSE ÖNCE BİBER GAZI SIKMIŞLAR

HaberTürk'te yer alan habere göre; Adliyeye metrobüsle giden DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un C kapısına gitmeden önce D kapısı önünden geçti. Teröristler o bölgede görevli polis memuru tarafından GBT sorgulaması için durduruldu. Terör örgütü üyeleri, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memuruna önce biber gazı sıktı, ardından silah çekti.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA...

İki terörist, silahlarının tutukluk yapması üzerine C kapısına doğru koşmaya başladı. Teröristler tam o noktada görev yapan polis memurlarına ateş etmeye başladı, çıkan çatışmada ise öldürüldüler.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Öte yandan saldırının ardından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 90 şüpheli, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede muayeneleri yapılan şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.