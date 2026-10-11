Yalova ile Japonya’nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı’nın çalınmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli çanın olaydan 1 hafta sonra 26 bin TL karşılığında hurdacıya satıldığını iddia etti. 3 şüphelinin 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosiklet ile çaldığı, şarj bitince de kendilerinin taşıdığı anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, 2 şüpheli aranmaya devam ediyor.

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Yalova’nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 ŞÜPHELİ KAMERAYA TAKILDI

Polisin yaptığı kamera incelemelerinde 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

Çalınan 37 yıllık Japon Barış Çanı için skandal iddia! 26 bin TL’ye hurdacıya mı satıldı?

KULP KISMINI KESİP ÇALDILAR

İddiaya göre şüpheliler, çanın bulunduğu alana gelerek demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti sonra da 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosikletin kasasına yükledi.

Çalınan 37 yıllık Japon Barış Çanı için skandal iddia! 26 bin TL’ye hurdacıya mı satıldı?

MOTOSİKLETİN ŞARJI BİTTİ, KENDİLERİ TAŞIDI

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, şüphelilerin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerinin takip edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı elektrikli motosikletin şarjının bitmesi üzerine çanı taşıyarak yollarına devam ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

Çalınan 37 yıllık Japon Barış Çanı için skandal iddia! 26 bin TL’ye hurdacıya mı satıldı?

HURDACIYA SATILDI İDDİASI

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden biri, çanın olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldığını iddia etti. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söyledi.

Çalınan 37 yıllık Japon Barış Çanı için skandal iddia! 26 bin TL’ye hurdacıya mı satıldı?

Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüpheli kendisinin “Ekmek paramızı çıkaracağız" denilerek olaya dahil edildiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yalova Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYalova

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