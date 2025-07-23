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Cami musluklarını tekmelemişti, şadırvan saldırganı yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar’da bir camiinin şadırvan bölümündeki musluklarına tekmeleyerek zarar veren şahıs, sosyal medyada görüntülerin yayılması sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bağcılar’da, 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Tepkiler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen Y.A. (29), polis ekiplerince Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cami musluklarını tekmelemişti, yakayı ele verdi - 1. Resim

Cami musluklarını tekmelemişti, yakayı ele verdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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