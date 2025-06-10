Camide namazla alay etti, cemaat haddini bildirdi

Kaynak: HABER MERKEZİ 10 Haziran 2025 09:47 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 10:23 - Güncelleme:

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kernek Karagözlüler Camisi'nde bir provokasyon yaşandı. Fötr şapka ve şortla camiye giren bir şahıs, namaz için imamı bekleyen cemaatin arasından mihraba geçti. Namazla dalga geçen şahsa müdahale için önce imam beklendi. Ardından cemaatten biri şahsın kafasındaki fötr şapkayı kullanarak etkisiz hale getirdi.

Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler camisinde akşam namazında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şortlu ve fötr şapkalı bir şahıs camiye girdi. Cemaatin şaşkın bakışları arasında imamın mahalli olan mihraba geçti. Namaza duruyor gibi yaşan şahıs alay edercesine tuhaf hareketlerde bulundu. İlk başta ne olduğunu anlayamayan cemaat, imamı çağırarak müdahale etmesini bekledi. İmamın gelmesiyle durmayan şahsı cemaatten biri başındaki fötr şapkayı yüzüne kapatarak etkisiz hale getirdi. İlgili Haber Namaz esnasında imama tabureli saldırı! Camiye torpille saldırı! Namazı bozan cemaat yangını önledi NAMAZLA DALGA GEÇEN ADAMA TEPKİ YAĞDI Namazla dalga geçen adamın güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki yağdı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığına dair yorumlar yapıldı. Aynı kişinin daha önce de camide benzer davranışlar sergilediği ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Ali Tüfekçi