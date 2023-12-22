Can Atalay davasında karar açıklandı! Gerekçeli karar beklenecek

22 Aralık 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:44

Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kez daha aynı kararı verdi.

AYM, ilk kararını 5'e karşı 9 oyla almış, ikinci ihlal kararında ise bu sayı 3'e karşı 11'e çıktı. Ayrıca Can Atalay'a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Can Atalay'ın arkadaşları ve avukatları, Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak kararın yerel mahkeme tarafından derhal uygulanması talebini dile getirdi. Tahliye kararı verilene kadar adliye önünde beklenileceği vurgulandı. Mahkeme heyetinin 17.00'de bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Günün ilk saatlerinde Atalay'ın davasıyla ilgilenen mahkeme başkanının bugün adliyeye gelmesi beklenmiyor denilmişti. Fakat Can Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa, mahkeme kaleminden aldığı bilgiyi X hesabından paylaştı.

Urfa şunları söyledi:

"Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde."

13’üncü Ağır Ceza Kaleminin son verdiği bilgiye göre ise; AYM’nin kısa kararının ulaştığı 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası tutuklusu Can Atalay, TİP'ten Hatay Milletvekili seçildikten sonra hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onaylamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemiş, 25 Ekim'de ise Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti.