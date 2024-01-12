Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    AK Parti ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde...

    Can Atalay&#039;a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - TİP Milletvekili Can Atalay nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan krizde AK Parti ve Adalet Bakanlığı orta yol formülü arıyor. AK Parti’deki ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda inisiyatif kullanıp bugüne kadar kararı okutmamıştı. Kurtulmuş, önceki gün de Meclis’in krizin tarafı olmaması gerektiğini açıklamıştı. Şu anda AK Parti ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması. Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclis’e gelip yemin ederek göreve başlayacak. Bu formül, AK Parti kulislerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından dillendiriliyor. Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları “Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur” görüşünü dile getiriyor.

    MECLİSE GİRMİŞLERDİ

    Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.

    Bu arada Can Atalay krizinin çözülmesi için CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, EMEP, Demokrat Parti ve DEVA Partisi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    Haberler > Gündem > Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü - GündemŞehit ateşi Kocaeli'ye düştüKar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - GündemKar kalınlığı 20 santimetreyi bulduİstanbullular yarına dikkat, AKOM ve Valilik peş peşe uyardı - Gündemİstanbullular yarına dikkat, AKOM ve Valilik peş peşe uyardıPençe-Kilit bölgesinden acı haber, bir askerimiz şehit oldu bir askerimiz yaralı - GündemPençe-Kilit bölgesinden acı haber, bir askerimiz şehit oldu bir askerimiz yaralıİslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor... - Gündemİslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...Bu yıl doğalgaza zam yok! - GündemBu yıl doğalgaza zam yok!Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı - GündemŞehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajıFatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu - GündemFatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu'Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber, 1 askerimiz şehit oldu - Gündem'Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber, 1 askerimiz şehit oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...