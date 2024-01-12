Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!

12 Ocak 2024 04:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 05:05

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - TİP Milletvekili Can Atalay nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan krizde AK Parti ve Adalet Bakanlığı orta yol formülü arıyor. AK Parti’deki ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda inisiyatif kullanıp bugüne kadar kararı okutmamıştı. Kurtulmuş, önceki gün de Meclis’in krizin tarafı olmaması gerektiğini açıklamıştı. Şu anda AK Parti ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması. Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclis’e gelip yemin ederek göreve başlayacak. Bu formül, AK Parti kulislerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından dillendiriliyor. Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları “Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur” görüşünü dile getiriyor.

MECLİSE GİRMİŞLERDİ

Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.

Bu arada Can Atalay krizinin çözülmesi için CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, EMEP, Demokrat Parti ve DEVA Partisi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.