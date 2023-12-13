Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

13 Aralık 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:29

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda bastıran yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğaz trafiğinin saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyardı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.