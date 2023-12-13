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    Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çanakkale Boğazı&#039;nda gemi trafiğine sis engeli
    Çanakkale Boğazı, Gemi, Sis

    Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı.

    Çanakkale Boğazı'nda bastıran yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğaz trafiğinin saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyardı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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