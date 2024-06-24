Çanakkale Savaşı'ndan kalan 109 yıllık top mermisi patlatıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Amatör balıkçılar, Çanakkale Eceabat'ta Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir top mermisi buldu. 109 yıllık mermi güvenlik önlemleri altında imha edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi.
Amatör kıyı balıkçısı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Tekke Koyu civarında avlanırken Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.
Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.
Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı