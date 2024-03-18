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Haberler > Gündem > Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü yurt genelinde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehitliklere karanfil bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirdi. ‘SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı’ndaki gösteri uçuşu adeta nefesleri kesti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü yurt içinde ve dünyada pek çok noktada çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak törende şehitliklere karanfil bıraktı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanları saygıyla anan Erdoğan, "Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz Türkiye ve Türk milleti olarak, Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 1. Resim

Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 2. Resim

Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türkün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün, Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadeleyle ve Cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 3. Resim

Şimdi de eser ve hizmetlerimizle, 2023 hedefleriyle, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yaktığımız ateş, inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 4. Resim

SOLOTÜRK NEFESLERİ KESTİ

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi. Şehitlik Defteri imzalandıktan sonra da temsili şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ‘TCG Anadolu da yer aldı. Ardından ‘SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı’ndaki gösteri uçuşu adeta nefesleri kesti.

YURT GENELİNDE COŞKULU KUTLAMA

BURSA

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü programında ilk etkinliklerin adresi Hamitler Şehitliği oldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa protokolü ve şehit ailelerinin de katıldığı etkinlikte, çelenk sunumları, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından şehitler dualarla anıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte şehit mezarlıklarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine çiçek takdiminde bulundu.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 5. Resim

HAKKARİ

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından programa Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Burada Çanakkale Zaferi resim sergisini geçen Vali Ali Çelik, fotoğraf ve resim sergisindeki ürünleri yakından inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini etti.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 6. Resim

MUŞ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan tarafından şehitler için dualar okumasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tiyatro gösterisi yapıldı.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 7. Resim

VAN 

Van’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 8. Resim

KIBRIS

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, üniversite temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 9. Resim

ÖZBEKİSTAN

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Metin Kaya, Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın ile büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - 10. Resim

BELÇİKA

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, askeri ve diplomatik erkan ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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