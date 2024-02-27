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    • Haberler > Gündem > Çanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi

    Çanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Deprem, Çanakkale, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

    Türkiye, her gün yeni bir depremle yüzleşmeye devam ediyor. İzmir açıklarında yaşanan peş peşe depremlerin ardından bu kez depremin adresi Çanakkale oldu. Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Edirne'den de hissedilen deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 

    DEPREM ANI KAMERALARDA 

    Merkez üssü Biga olan yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmaması sevindirirken deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    Çanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi - 1. Resim

    Görüntülerde bir dükkanda oturan vatandaşların deprem anında apar topar dışarıya çıktığı görülüyor.

    Çanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi - 2. Resim

    Bir başka görüntü de ise deprem anında uyanan kedi sarsıntıyla birden uyanıyor.

    DEPREM İSTANBUL VE EDİRNE'DEN DE HİSSEDİLDİ

    Biga merkezli deprem Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile yakın olan Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir, Bandırma ilçesi ile Edremit körfezinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'den de hissedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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