Çanakkale'de korkutan manzara! Denizde görenler telefonuna sarıldı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Mart 2024 17:05 - Güncelleme: 13 Mart 2024 17:13 - Güncelleme:

Marmara Denizi, Çanakkale, Hortum, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çanakkale Denizi'nde öğle saatlerinde denizde oluşan hortum korku ve paniğe neden oldu. O anlar bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.