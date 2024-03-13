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Haberler > Gündem > Çanakkale'de korkutan manzara! Denizde görenler telefonuna sarıldı

Çanakkale'de korkutan manzara! Denizde görenler telefonuna sarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Marmara Denizi, Çanakkale, Hortum, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Denizi'nde öğle saatlerinde denizde oluşan hortum korku ve paniğe neden oldu. O anlar bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.

Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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