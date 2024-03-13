Çanakkale'de korkutan manzara! Denizde görenler telefonuna sarıldı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çanakkale Denizi'nde öğle saatlerinde denizde oluşan hortum korku ve paniğe neden oldu. O anlar bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.
Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı