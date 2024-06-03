Çankırı’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde iki grup arasında alacak verecek kavgası çıktı. Kavgada 34 yaşındaki Alparslan Gökçe hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Korkunç olay, önceki gün Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kiri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Gökçe (34), arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T. bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLDA VEFAT ETTİ

İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe, yolda hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ö.E., G.E. ve Ö.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.