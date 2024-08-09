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Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

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Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

Gündem Haberleri

İzmir'de derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinin detayları ortaya çıktı. Korkunç olayın altından 'yasak aşk' çıkarken olayla ilgili gözaltında olan 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek. 

İzmir Karşıyaka 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetini konuşuyor. Kadavra köpeğinin balıkçı barınağında demirlenmiş teknenin içindeki derin dondurucudan çıkan eli görmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. 

Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TEKNE SAHİBİ VE EŞİ GÖZALTINDA

Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı - 1. Resim

HİLMİYE'YLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

Habertürk'te yer alan habere göre yapılan sorguda, Şenol A.’nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı - 2. Resim

Polisin yaptığı çalışmada Hilmiye Tuğba Esgin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşıydı. Çalışmayan genç kız ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu.

İddiaya göre Belgin A., kocası Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'le ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Esgin boğularak öldürüldü.

Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı - 3. Resim

DENİZE ATACAKLARDI

Öte yandan olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi olan K.B.Ö'nün de tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A. ve eşi iddialara göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı.

Resmi ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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