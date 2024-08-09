Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

TEKNE SAHİBİ VE EŞİ GÖZALTINDA

Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

HİLMİYE'YLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

Habertürk'te yer alan habere göre yapılan sorguda, Şenol A.’nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Polisin yaptığı çalışmada Hilmiye Tuğba Esgin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşıydı. Çalışmayan genç kız ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu.

İddiaya göre Belgin A., kocası Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'le ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Esgin boğularak öldürüldü.

DENİZE ATACAKLARDI

Öte yandan olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi olan K.B.Ö'nün de tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A. ve eşi iddialara göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı.

Resmi ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.