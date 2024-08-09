Cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı
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İzmir'de derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinin detayları ortaya çıktı. Korkunç olayın altından 'yasak aşk' çıkarken olayla ilgili gözaltında olan 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek.
İzmir Karşıyaka 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetini konuşuyor. Kadavra köpeğinin balıkçı barınağında demirlenmiş teknenin içindeki derin dondurucudan çıkan eli görmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.