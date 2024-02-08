Çatıya çıkan genç, ekipleri seferber etti! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balıkesir’de sevgilisi ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Ekipler genci uzun süre ikna etmeye çalıştı, ardından da aşağı indirdi.
Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre H.K. (23) isimli kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.
KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ
Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen genç, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Gencin kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı