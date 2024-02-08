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    • Çatıya çıkan genç, ekipleri seferber etti! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çatıya çıkan genç, ekipleri seferber etti! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz
    Balıkesir, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Balıkesir’de sevgilisi ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Ekipler genci uzun süre ikna etmeye çalıştı, ardından da aşağı indirdi.

    Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre H.K. (23) isimli kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

    KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

    Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen genç, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Gencin kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.

    Çatıya çıkan genç, ekipleri seferber etti! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Balıkesir
    Haberler > Gündem > Çatıya çıkan genç, ekipleri seferber etti! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz
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