Cebinden binlerce lira çıktı! Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle işbirliği yaparak dilencilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cami önleri ve yoğun bölgelerde dilencilik yapan kişiler tek tek yakalandı.

Operasyonda toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üzerleri arandı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

Ekipler, dilencinin topladığı parayı sayarak el koydu ve Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı. Dilencinin bu parayı sadece bir günde topladığı ortaya çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bugün gerçekleştirdiğimiz operasyonda, Gazi Caddesi'nde dilencilik yapan bir şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst araması sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para bulundu."