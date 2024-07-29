Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cebinden binlerce lira çıktı! Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Cebinden binlerce lira çıktı! Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle işbirliği yaparak dilencilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cami önleri ve yoğun bölgelerde dilencilik yapan kişiler tek tek yakalandı.

Operasyonda toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üzerleri arandı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

Cebinden binlerce lira çıktı! Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı - 1. Resim

Ekipler, dilencinin topladığı parayı sayarak el koydu ve Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı. Dilencinin bu parayı sadece bir günde topladığı ortaya çıktı.

Cebinden binlerce lira çıktı! Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı - 2. Resim

Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bugün gerçekleştirdiğimiz operasyonda, Gazi Caddesi'nde dilencilik yapan bir şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst araması sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para bulundu."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Popstar Mehtap oyuncu oluyor! Oynayacağı dizi belli olduİstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu - Gündemİstanbul'da toprak kayması! Görüntüler korkuttuBahçeli'den Mahmud Abbas ve Erdoğan'ı hedef alan Katz'a tepki - GündemHedefinde iki isim var!İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper getirildi - GündemİBB'de sürpriz atama!Yer: Ataşehir! E-5’in ortasında ürküten görüntü… Gören kameraya çekti - GündemE-5’in ortasında ürküten görüntüPrens Selman'ın fotoğraflarını kullanmışlardı: Ortaköy'deki hanutçuların cezası kesildi - Gündemİşte Ortaköydeki hanutçuların cezası!MİT, saldırı hazırlığındaki Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi - GündemVesile Duran-Dilan Öklü artık etkisiz!
Sonraki Haber Yükleniyor...