Adana’da çeteler tarafından öldürülen kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, gözyaşları arasında defnedildi. Acılı babanın oğlunun tabutunu öptüğü anlar yürek sızlattı.

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Adana'da iş yerinde başından vurularak ağır yaralanan ve 37 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, gözyaşları arasında defnedildi.

ACILI BABADAN YÜREK YAKAN VEDA

Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle çocuğun anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti. Evlatlarını defneden anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.

Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu

NE OLMUŞTU?

19 Ekim’de Adana’nın Seyhan ilçesinde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, hayatını kaybetti.

Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu

Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında bulunduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste yakalandı ve tutuklandı.

Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu

Şüphelinin elinde tabancayla koşarak iş yerine girdiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu

"ÇETELER OĞLUMUZA SIKTI"

Acılı baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı" diye konuştu.

Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu

“PARA VERDİK YİNE KURTULAMADIK”

Anne Nursel Musaoğlu ise, şöyle konuştu:

Masum fidanıma ateş ettiler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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