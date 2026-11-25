Çetelerin öldürdüğü çocuğun babasından yürek yakan feryat! Tabutunu öptü, gözyaşlarına boğuldu
Adana’da çeteler tarafından öldürülen kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, gözyaşları arasında defnedildi. Acılı babanın oğlunun tabutunu öptüğü anlar yürek sızlattı.
Adana'da iş yerinde başından vurularak ağır yaralanan ve 37 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, gözyaşları arasında defnedildi.
Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
ACILI BABADAN YÜREK YAKAN VEDA
Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle çocuğun anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti. Evlatlarını defneden anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.
NE OLMUŞTU?
19 Ekim’de Adana’nın Seyhan ilçesinde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, hayatını kaybetti.
Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında bulunduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste yakalandı ve tutuklandı.
Şüphelinin elinde tabancayla koşarak iş yerine girdiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÇETELER OĞLUMUZA SIKTI"
Acılı baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı" diye konuştu.
“PARA VERDİK YİNE KURTULAMADIK”
Anne Nursel Musaoğlu ise, şöyle konuştu:
Masum fidanıma ateş ettiler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor.