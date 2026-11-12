Çeyrek asırlık acı hafızalarda hala taze! 12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçti: 'Yer yarılacak girecek miyiz diye düşündük'

"ALLAH BİR DAHA 12 KASIM’LAR YAŞATMASIN"

Köylerindeki evin yıkılmadığını, ancak hasar gördüğünü, anne ve babasını, ablasını sağ olarak görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Özlü, o geceyi şu sözlerle anlattı:

"Şehirde gördüğüm manzara çok korkunçtu. Ablamın kaldığı ev yan yatmıştı ama onlar sağ çıkmışlardı. Perişandı her taraf. Kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Çok sayıda araç, dozer, iş makinesi ve çok sayıda insan arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunuyordu. Şehir çok kötüydü, perişan bir haldeydi. Allah Düzce’ye bir daha 12 Kasım’lar yaşatmasın."