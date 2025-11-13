Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Vekili Hasan Akceviz, ceza infaz kurumlarında engelli mahkûm ve personelin ihtiyacına göre yeni bir dönüşüm planladıklarını söyledi.

Esma Altın ANKARA - Hasan Akceviz, toplam 90 bin personelden 1.308’inin engelli olduğunu kaydetti. Ceza infaz kurumlarının giriş ve çıkış kapılarında engellilerin erişimini kolaylaştırmak için yeni tedbirler alacaklarını belirten Akceviz “Engelli mahpus koğuşu ve duşlar yeni projelerimizin içinde yer alıyor. Yeni cezaevi inşaatlarında, engelli mahkûm ve personel için asansör yapılması planlanıyor. Mahkûm kabul kapıları sedye ve engelli araçların geçebileceği şekilde tasarlandı. Kurum ana girişinde bulunan turnikelerin yanında kartlı sistemle açılan engelli geçiş kapısı da yapılacak” diye konuştu. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ise “Görme engelli bireylerin web sitelerine erişmesi için 13 farklı modda içerik optimizasyonu yapıldı. Görme kusuru olanlar UYAP’taki bu ayarları yapmak suretiyle metinleri daha net bir şekilde görmeleri sağlanacak” dedi.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası