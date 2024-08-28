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CHP Milletvekili Nail Çiler'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP Milletvekili Nail Çiler&#039;in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiler yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Kümbet Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. 

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU 

Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Çiler, "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi.

CENAZE TÖRENİ YARIN 

Çiler sözlerine şöyle devam etti: "Muş ili, Malazgirt ilçesi Kümbet Camii'nden perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecektir. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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